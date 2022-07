EXCLUSIV Nascut si crescut in Irlanda, jucatorul lui Dinamo vorbeste despre viata in Romania: "Era sa fiu calcat pe trecerea de pietoni"

Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 14 iulie 2022, 18:05 / Actualizat joi, 14 iulie 2022 18:41Joseph Agbo, 21 de ani, din mama romanca si tata nigerian, crescut si educat in Irlanda, joaca pentru Dinamo si vrea sa reprezinte "tricolorii" in meciurile internationale.Joseph Agbo este unul dintre multii rugbisti straini de la Dinamo Bucuresti, dar la el este o situatie speciala. Mama sa este romanca, tatal nigerian, cei doi s-au cunoscut in Turcia, pentru ca apoi sa plece si sa se ... citeste toata stirea