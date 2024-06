EXCLUSIV Nelu Varga a dezvaluit cine e noul presedinte de la CFR Cluj: "Abia il asteptam in club"

Articol de George Nistor - Publicat miercuri, 12 iunie 2024, 18:12 / Actualizat miercuri, 12 iunie 2024 18:38CFR Cluj se pregateste sa finalizeze noua organigrama din care lipseste, in acest moment, presedintele clubului. Dupa revenirea lui Dan Petrescu pe banca tehnica, Nelu Varga a trecut la actiune si a gasit o solutie: Cristi Balaj.Fostul arbitru urmeaza sa fie anuntat oficial de catre formatia din Gruia, fiind dorit in club si de antrenor, cu care a avut o relatie foarte buna in ... citește toată știrea