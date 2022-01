EXCLUSIV Nemultumit de statutul din Turcia, Damjan Djokovic e aproape de revenirea in Liga 1 * Cine profita

Articol de Marius Margarit - Publicat vineri, 28 ianuarie 2022, 11:15 / Actualizat vineri, 28 ianuarie 2022 11:16Surse apropiate celor de la CFR Cluj sustin ca ardelenii sunt foarte aproape sa-l readuca la echipa pe mijlocasul croat Damjan Djokovic (31 de ani), acesta nefiind multumit de statutul de la Rizespor.Plecat in ianuarie 2021 de la CFR la Rizespor, in Turcia, pentru 500.000 de euro, mijlocasul Damjan Djokovic este tot mai nemultumit de statutul sau in echipa si si-ar dori sa plece. ... citeste toata stirea