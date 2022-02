EXCLUSIV Nicolae Badea nu-l iarta pe Iuliu Muresan: "A spus ca nu pot sa fiu decat cel mult un consultant"

Articol de Viorel Tudorache - Publicat vineri, 11 februarie 2022, 12:00 / Actualizat vineri, 11 februarie 2022 12:47Iuliu Muresan urmeaza sa fie demis din functia de administrator special de la Dinamo. Nicolae Badea, omul care a sustinut numirea acestuia in iulie 2021, dupa intrarea clubului in insolventa, il vrea acum plecat pe Iuliu Muresan.Relatiile dintre cei doi s-au deteriorat dupa ce Muresan l-a demis in decembrie pe Mircea Rednic, fara sa se consulte si cu miliardarul de la ... citeste toata stirea