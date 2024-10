EXCLUSIV Nicolae Ciuca simpatizeaza cu doua echipe din Romania: "Stateam vizavi de tribuna oficiala, *La steaguri*. Stiu toata echipa de atunci!"

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat joi, 17 octombrie 2024, 14:33 / Actualizat joi, 17 octombrie 2024 14:38Nicolae Ciuca (57 de ani), candidatul PNL la functia de presedinte al Romaniei a vorbit in cadrul emisiunii "Prietenii lui Ovidiu" despre pasiunea lui pentru sport, declarand ca este suporter al echipelor Universitatea Craiova si Steaua."Am fost la mai toate meciurile care se jucau pe *Central* la vremea respectiva. Va dati seama, eram in liceu si am prins toate meciurile din Cupa ... citește toată știrea