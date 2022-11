EXCLUSIV Nicolae Stanciu, desemnat "Fotbalistul Roman al Anului 2022", o vrea pe Dinamo inapoi in Liga 1: "Acolo ii e locul"

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat sambata, 19 noiembrie 2022, 08:04 / Actualizat sambata, 19 noiembrie 2022 08:17Nicolae Stanciu, desemnat "Fotbalistul Roman al Anului 2022" in prestigioasa ancheta a Gazetei Sporturilor, a analizat din China situatia fotbalului romanesc.Citeste AICI interviu integral cu Nicolae StanciuFost jucator la rivala FCSB, mijlocasul de 29 de ani e membru Elita in programul "Doar Dinamo Bucuresti" si spune ca locul formatiei antrenat de Ovidiu Burca e in Liga 1. ... citeste toata stirea