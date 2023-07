Articol de Remus Raureanu - Publicat miercuri, 12 iulie 2023, 17:03 / Actualizat miercuri, 12 iulie 2023 17:41Dupa ce FCSB a primit acceptul sa joace in Ghencea, si Farul poate evolua pe arena din Drumul Taberei in cupele europene. Despre mutarea pregatita in culise a scris Gazeta Sporturilor in urma cu o zi.Echipa lui Gica Hagi, care azi incepe aventura in preliminariile UEFA Champions League (turul 1, cu Sheriff Tiraspol, ora 20:30) a facut o cerere pentru a juca pe Ghencea.Iar din ... citeste toata stirea