EXCLUSIV Nu iau licenta?! * DECIZIA care poate arunca in aer promovarea in Superliga! Doua echipe stau la panda in culise

Articol de Marius Margarit - Publicat joi, 25 aprilie 2024, 13:35 / Actualizat joi, 25 aprilie 2024 14:15Sunt semnale in culise ca CS Mioveni, acum pe locul 6 in play-off, risca sa nu obtina dreptul de a intra in barajul pentru promovare. Vineri, Comisia de licentiere FRF ar urma sa anunte cluburile care au obtinut Licenta pentru Superliga pentru sezonul 2024/2025. Inclusiv pe cele din Liga 2 care au depus documentatia necesara.Pentru ca acest final de sezon ar putea fi unul exploziv daca, ... citește toată știrea