EXCLUSIV Nu le da nicio sansa "tricolorilor" in preliminarii: "Elvetia si Kosovo se vor alia impotriva voastra! Voi nu va mai pricepeti la fotbal"

Articol de Remus Raureanu - Publicat miercuri, 12 octombrie 2022, 08:10 / Actualizat miercuri, 12 octombrie 2022 08:53Zvonko Milojkovici, un impresar sarb care i-a adus in Romania pe Vranjkovic sau pe Planic si care e un bun cunoscator al fotbalului din zona, crede ca Romania are sanse minime sa se califice la Campionatul European din 2024.Venita din urna a 3-a, Romania a fost repartizata in Grupa I, cu Elvetia, Israel, Belarus, Kosovo si Andorra. Primele doua echipe din fiecare grupa se ... citeste toata stirea