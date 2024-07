EXCLUSIV "Nu putem subestima Romania!" * L-am gasit pe olandezul care a jucat la Dinamo, fost coleg cu Van Dijk. Ne avertizeaza: "El e omul pe care trebuie sa-l urmariti"

Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 02 iulie 2024, 02:53 / Actualizat marti, 02 iulie 2024 07:18Olandezul Ricky van Haaren, 33 de ani, ex-international de tineret al batavilor, crescut de Feyenoord si cumparat de Dinamo in 2015, a prefatat "optimea" Romania - Olanda intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor. Fostul "caine" a trecut in revista atuurile "Portocalei Mecanice", vorbind cu surprindere si precautie despre nationala Romaniei.In ziua marelui meci de la ... citește toată știrea