Articol de Vlad Nedelea, Daniel Grigore - Publicat miercuri, 31 mai 2023, 11:09 / Actualizat miercuri, 31 mai 2023 11:34Milos Milojevic (40 de ani), ex-Steaua Rosie Belgrad, a fost propus ca antrenor la CFR Cluj, in contextul in care despartirea de Dan Petrescu (55) pare iminenta.CFR Cluj a ratat marele obiectiv al sezonului, castigarea titlului, si nu este sigura nici macar de prezenta in preliminariile Conference League sezonul viitor.Relatia dintre antrenorul Dan Petrescu si conducerea ... citeste toata stirea