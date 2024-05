EXCLUSIV O echipa din Superliga si-a stabilit antrenorul pentru sezonul viitor

Articol de Ovidiu Minea - Publicat miercuri, 15 mai 2024, 21:06 / Actualizat miercuri, 15 mai 2024 21:28Anthony da Silva (43 de ani), antrenorul celor de la Poli Iasi, si-a prelungit contractul cu moldovenii.Dupa ce a salvat Politehnica Iasi de la retrogradare, Anthony "Tony" Da Silva va lucra si in sezonul viitor la gruparea moldava. Portughezul, al carui contract s-a incheiat la finalul acestui sezon, a semnat cu putin timp in urma un nou acord cu Poli. Intelegerea este pe un an si are ca ... citește toată știrea