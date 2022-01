EXCLUSIV | Octavian Benga si-a reziliat contractul cu Viitorul Pandurii, echipa cu cei mai multi antrenori schimbati in acest sezon! Ce s-a intamplat

Reunirea celor de la Viitorul Pandurii Targu Jiu, singura reprezentanta a Olteniei in Liga 2, s-a lasat cu repercusiuni. Dupa doar doua antrenamente conduse in acest an nou, antrenorul Octavian Benga (41 de ani) a decis sa plece de la echipa, in urma unor incompatibilitati referitoare la modul de lucru.Octavian Benga si Viitorul Pandurii s-au despartit amiabilBenga a confirmat pentru publicatia noastra despartirea de Viitorul Pandurii, echipa pe care a preluat-o in luna noiembrie a anului ... citeste toata stirea