EXCLUSIV Oferta oficiala pentru "cel mai bun atacant roman" * Clubul din Superliga cere 1,2 milioane de euro

Articol de Alexandru Barbu - Publicat miercuri, 11 ianuarie 2023, 16:31 / Actualizat miercuri, 11 ianuarie 2023 17:02Daniel Paraschiv, atacantul-revelatie din Liga 1, a fost ofertat de Hapoel Beer Sheva. Hermannstadt solicita 1,2 milioane de euro in schimbul lui Paraschiv, astfel ca negocierile s-au impotmolit.Paraschiv, 23 de ani, e una dintre surprizele placute ale primei parti de sezon din Superliga. Iar dupa ce a reusit 9 goluri si 3 assisturi in 21 de etape, a intrat in vizorul mai ... citeste toata stirea