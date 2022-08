EXCLUSIV Oferta pe numele lui Andrei Ivan! Dorit de o echipa de traditie din fotbalul european

Articol de Liviu Manolache - Publicat marti, 02 august 2022, 09:59 / Actualizat marti, 02 august 2022 10:22Pe numele lui Andrei Ivan, marcator a 17 goluri sezonul trecut pentru CSU Craiova, a venit o oferta importanta. Bordeaux, din liga a doua franceza, il vrea pe atacantul in varsta de 25 de ani.Andrei Ivan, unul dintre cei mai productivi jucatori ai Craiovei sezonul trecut, cu 17 goluri si 12 pase decisive in 40 de meciuri, ar putea prinde un nou transfer in strainatate.Surse din presa ... citeste toata stirea