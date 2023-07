Articol de Remus Raureanu - Publicat duminica, 02 iulie 2023, 18:08 / Actualizat duminica, 02 iulie 2023 18:44Sauditii de la Al-Faisaly au transmis o oferta oficiala pentru atacantul Arnold Garita (26 de ani). Daca o accepta, francezul liber de contract dupa retrogradarea cu FC Arges va primi 600.000 de dolari in urmatorul sezon, chiar daca va evolua in al doilea esalon.Arnold Garita a fost o tinta importanta pentru FCSB in aceasta perioada de mercato. Gigi Becali a insistat, a facut tot ... citeste toata stirea