EXCLUSIV Oficialul lui Sepsi il pune la punct pe Dan Petrescu, dupa gestul din Supercupa: "Nu-i normal! Lipsa de respect fata de noi si fata de competitie"

Articol de Vlad Nedelea - Publicat luni, 11 iulie 2022, 16:30 / Actualizat luni, 11 iulie 2022 16:55Attila Hadnagy (41 de ani) e de parere ca Sepsi a meritat victoria cu CFR, in Supercupa. Lauda antrenorul si jucatorii, dar n-a gustat deloc gestul lui Dan Petrescu de a ignora festivitatea de premiere.Victoria din Supercupa, in fata CFR-ului, a adus in vitrina lui Sepsi al doilea trofeu, ambele obtinute in ultima luna si jumatate. Covasnenii cred ca acesta e momentul trecerii clubului la ... citeste toata stirea