Articol de Viorel Tudorache - Publicat duminica, 03 decembrie 2023, 10:37 / Actualizat duminica, 03 decembrie 2023 12:41Nationala Romaniei a avut noroc la tragerea la sorti efectuata sambata seara la Hamburg. "Tricolorii" au fost repartizati in grupa E de la Euro 2024, unde cap de serie este Belgia, considerata cea mai accesibila reprezentativa dintre marile forte ale Europei.Nationala Romaniei a fost repartizata in Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia, plus castigatoarea play-off-ului B ... citeste toata stirea