EXCLUSIV "Omoara fotbalul" * Ciprian Marica crede ca ultima decizie risca sa deraieze fotbalul: "O tampenie, cum sa faci asta?"

Articol de George Nistor - Publicat marti, 13 februarie 2024, 14:51 / Actualizat marti, 13 februarie 2024 15:45Ciprian Marica (38 de ani) nu este de acord cu introducerea cartonasului albastru in meciurile de fotbal. Fostul international roman spune ca regula care are sanse mari de a fi introdusa va afecta atat sportivii, cat si publicul spectator.International Board intentioneaza sa introduca un nou cartonas in fotbal. Dupa galben si rosu, se testeaza acum cel albastru, pentru eliminarea ... citește toată știrea