EXCLUSIV Ousmane Viera a refuzat sa mai joace si se face impresar: "Aduc talente in Romania" * Momente de pomina, dupa o cariera impresionanta: "Am crezut ca Becali este presedintele Romaniei"

Articol de Aurelian Rotea - Publicat marti, 01 martie 2022, 14:55 / Actualizat marti, 01 martie 2022 15:33Ousmane Viera (35 de ani), fostul fundas de la CFR, Pandurii, Sepsi si Hermannstadt n-a acceptat oferta de a juca in "B", la Selimbar, si se pregateste pentru cariera de agent de jucatori.Unul dintre cei mai vechi jucatori straini din istoria Romaniei, Ousmane Viera, nu o duce deloc rau. Desi a luat o pauza de la fotbal, declara ca se simte roman si ca are planuri mari in ceea ce ... citeste toata stirea