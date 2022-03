EXCLUSIV Ovidiu Hategan e decis sa se retraga din arbitraj, dupa infarct * 3 momente marcante din viata "centralului"

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat marti, 29 martie 2022, 11:19 / Actualizat marti, 29 martie 2022 13:25Ovidiu Hategan se gandeste sa puna punct carierei de arbitru, in urma infarctului suferit in urma cu doua zile. Aradeanul a facut un singur comentariu, "Am nevoie de liniste", insa ia in calcul varianta de a nu mai arbitra.Ovidiu Hategan, cel mai bine cotat arbitru roman al momentului, a suferit duminica seara un infarct si a fost nevoie sa fie transportat de urgenta la spitalul din ... citeste toata stirea