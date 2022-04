EXCLUSIV | Ovidiu Mihalache, primul interviu dupa ce s-a lasat de fotbal. Motivul real pentru care s-a despartit de Poli Iasi, momentele memorabile din cariera sa si din Copou si marele regret

Politehnica Iasi s-a despartit, in noiembrie anul trecut, de unul dintre fotbalistii sai emblematici. La aproape 37 de ani, Ovidiu Marius Mihalache a decis sa incheie conturile cu Poli si totodata cu fotbalul profesionist intr-un mod discret, fara sa ofere explicatii. A invocat probleme personale, insa in realitate experimentatul stoper al Iasiului a decis sa puna ghetele in cui din cauza accidentarilor care nu i-au permis sa joace mai mult, meci de meci. Si daca multi prefera sa lustruiasca ... citeste toata stirea