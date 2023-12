Articol de Eduard Apostol - Publicat duminica, 03 decembrie 2023, 09:27 / Actualizat duminica, 03 decembrie 2023 13:52Fostul component al Generatiei de Aur, Ovidiu Stinga, 50 de ani, apreciaza munca staff-ului tehnic, in frunte cu Edward Iordanescu, si a relatat ce asteptari are de la competitia din GermaniaNationala Romaniei s-a calificat en fanfare la Euro 2024, dupa victoriile cu Israel (2-1) si cu Elvetia (1-0), de pe primul loc in grupa, incheiind entuziasmant preliminariile, dupa ... citeste toata stirea