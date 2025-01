EXCLUSIV Patrick Olsen a tras linia, dupa 4 luni la Dinamo: "Daca va fi sa schimb clubul..."

Articol de Eduard Apostol, Maria Olteanu - Publicat miercuri, 15 ianuarie 2025, 11:52 / Actualizat miercuri, 15 ianuarie 2025 12:06Patrick Olsen (30 de ani), unul dintre cei mai apreciati jucatori de la Dinamo, a oferit un interviu in exclusivitate pentru cititorii GSP.ro din cantonamentul din Antalya, in care a abordat mai multe subiecte, vorbind inclusiv despre viitorul lui la echipa din Stefan cel Mare.Intrebat daca ia in calcul sa mearga la o alta rivala in viitorul apropiat, danezul a ... citește toată știrea