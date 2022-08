EXCLUSIV Pe ei se bazeaza Dinamo si Ovidiu Burca in prima etapa din Liga 2 + Cum va arata echipa cu Progresul Spartac

Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 04 august 2022, 13:32 / Actualizat joi, 04 august 2022 13:34Dinamo nu se poate baza in startul sezonului pe unul dintre veterani, Razvan Patriche, 36 de ani, accidentat de cateva saptamani, asteptandu-se ca el sa revina la antrenamentele normale ale "cainilor".Dinamo demareaza astazi, de la ora 17:00, in noul sezon din Liga 2, contra Progresului Spartac. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro si in direct la Digi Sport, Orange ... citeste toata stirea