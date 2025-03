EXCLUSIV Perica si Selmani, scosi la tabla de "Sageata" inainte de CFR - Dinamo: "Sa nu uitam lucrul asta!"

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 14 martie 2025, 21:33 / Actualizat vineri, 14 martie 2025 21:45Marius Niculae, 43 de ani, fost atacant la Dinamo, se asteapta la un meci echilibrat intre fosta lui echipa si CFR Cluj, duel programat sambata, ora 21:00, in prima etapa a play-off-ului.Marius Niculae se numara printre marcatorii lui Dinamo in Gruia. "Sageata" spera ca unul dintre Astrit Selmani si Stipe Perica sa-i calce pe urme sambata seara, cand "cainii" vor juca in casa CFR-ului ... citește toată știrea