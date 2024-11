EXCLUSIV Petrolul pregateste duelul finalului de an, cu Dinamo: "El e cel mai periculos adversar". Ce se intampla cu Lukas Zima

Articol de Eduard Apostol - Publicat miercuri, 20 noiembrie 2024, 14:38 / Actualizat miercuri, 20 noiembrie 2024 14:41Claudiu Tudor, presedintele "lupilor", a prefatat duelul cu "cainii" de duminica seara si asteapta peste 10.000 de oameni in tribune la meci. Lukas Zima, desi transferat deja de FCSB, are increderea totala a ploiestenilorPetrolul - Dinamo este o confruntare de podium, duminica seara, de la ora 20:45, un duel de traditie in fotbalul romanesc. Ambele echipe isi pun baza in ... citește toată știrea