Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat marti, 15 august 2023, 06:57 / Actualizat marti, 15 august 2023 09:08Forma slaba a echipei Rapid nu-l sperie pe Dan Sucu, el are de gand sa investeasca in continuare si sa-si majoreze procentul de actiuni! Acum are 70 la suta si partenerul Angelescu ar mai ramane doar cu un rol decorativ.Dan Sucu isi urmeaza planurile pentru Rapid, indiferent de rezultatele echipei, unele care acum sunt dezamagitoare.Echipa a castigat numai ... citeste toata stirea