Articol de Alexandru Barbu - Publicat luni, 14 august 2023, 15:30 / Actualizat luni, 14 august 2023 15:40FCSB solicita 100.000 de euro in schimbul lui Vali Gheorghe. Extrema stanga in varsta de 26 de ani e probabil sa semneze cu o noua echipa dupa mansa secunda cu Nordsjaelland din turul III preliminar Conference League (joi, ora 20:00, 0-0 in Ghencea).Nemultumit de prestatia lui Vali Gheorghe din primul duel cu danezii, Becali a spus ca fotbalistul trebuie sa-si caute echipa: "A fost o ... citeste toata stirea