EXCLUSIV "Poate peste 10 ani nu se mai uita nimeni la tine!" * Cu ce se ocupa in prezent Mihaita Plesan si ce il nemultumeste: "E o mare anomalie!"

Mihaita Plesan, 39 de ani, fostul mijlocas de la Craiova, Dinamo sau FCSB, isi calculeaza atent pasii pentru revenirea in fenomen. Retras din fotbal devreme, in 2014, eroul amicalului cu Germania din 2004 se pregateste pentru o cariera in zona administrativa. Mai departe, si-ar dori inclusiv sa ia calea antrenoratului, desi e pus pe ganduri de conditiile de obtinere a licentelor.