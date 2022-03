EXCLUSIV Poenaru, dezamagit de tinerii jucatori din Liga 1: "Am cunoscut doar 3 care au vrut sa munceasca in plus! Acum sunt la FCSB, ceilalti pe telefoane"

Articol de GSP - Publicat joi, 03 martie 2022, 17:26 / Actualizat joi, 03 martie 2022 17:26Ilie Poenaru, fost antrenor la Gaz Metan si Academica Clinceni, a fost invitat in aceasta dimineata la GSP Live si a vorbit despre atitudinea tinerilor jucatori din Romania.Tehnicianul spune ca juniorii nu sunt dedicati 100% si nu sunt dispusi sa se pregateasca in plus. Poenaru a oferit insa si 3 exemple pozitive: Adrian Sut, Andrei Cordea si Robert Ion. Primii doi au semnat deja cu FCSB, in timp ce ... citeste toata stirea