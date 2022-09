EXCLUSIV | Poli Timisoara are antrenor nou. Octavian Benga revine pe banca echipei alb-violete. Anuntul clubului

Octavian Benga (42 de ani) este noul antrenor al echipei Poli Timisoara, asa cum Liga2.roa anuntat in exclusivitate inca de vineri, din momentul in care clubul a anuntat despartirea amiabila de "principalul" Bogdan Andone.Benga a semnat in aceasta dimineata un contract cu echipa alb-violeta la care a mai fost antrenor in perioada noiembrie 2019 - noiembrie 2020, tot in campionatul Liga 2.Octavian Benga ii ia locul lui Bogdan Andone pe banca echipei Poli TimisoaraDin informatiile Liga2.ro, ... citeste toata stirea