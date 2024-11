EXCLUSIV Politician important in Romania, despre scandalul provocat de Kosovo: "Incident de doi bani. Au vrut sa accelereze pe o chestie politica". Mesaj pentru UEFA

Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 18 noiembrie 2024, 17:10 / Actualizat luni, 18 noiembrie 2024 18:21Valeriu Iftime, patronul lui FC Botosani si presedintele Consiliului Judetean Botosani, a taxat haosul creat de kosovari in meciul cu tricolorii si tine sa transmita UEFA si lumii: "Noi, romanii, nu suntem popor rasist si ne comportam bine cu strainii".Romania si Cipru se vor infrunta in aceasta seara, de la ora 21:45, in ultima partida din grupa Ligii Natiunilor. Duelul de pe Arena ... citește toată știrea