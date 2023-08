Articol de Eduard Apostol - Publicat duminica, 20 august 2023, 15:40 / Actualizat duminica, 20 august 2023 16:24Cristi Costin, 25 de ani, a fost MVP-ul succesului impotriva fostei sale echipe, 3-2 vs. FC Voluntari, iar Gabriel Glavan, directorul sportiv al ros-albilor, cel ce l-a recomandat si ilfovenilor in 2019, cel care l-a adus si acum la Dinamo, i-a schitat portretul fotbalistic si uman jucatorului de banda dreaptaCristian Costin, 25 de ani, a sosit la Dinamo in aceasta vara. ... citeste toata stirea