EXCLUSIV Portretul-robot al Fiarei, facut de o legenda a primei ligi: "Lacatus te scuipa de ziceai ca ai facut dus. Injura, te lovea daca il deposedai" + Cine a fost mai bun: Hagi sau Dobrin?

Articol de Costin Stucan - Publicat luni, 17 ianuarie 2022, 15:10 / Actualizat luni, 17 ianuarie 2022 15:14Florea Ispir (72 de ani) este fotbalistul cu cele mai multe meciuri jucate in prima liga in tricoul aceleiasi echipe. In direct la GSP Live, fostul capitan de la ASA Targu Mures a fost provocat sa-i descrie pe fotbalistii importanti care i-au fost adversari pe teren.Florea Ispir (72 de ani) este unul dintre fotbalistii legendari din istoria primei ligi. In anii '80, el si fostul ... citeste toata stirea