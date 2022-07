EXCLUSIV Poveste incredibila de viata a noului atacant de la Otelul Galati: "Am fugit de razboi, apoi am trait cu frica deportarii"

Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 07 iulie 2022, 08:53 / Actualizat joi, 07 iulie 2022 09:29Valmir Berisha (26 de ani), noul atacant al Galatiului, are o poveste de viata impresionanta, reusind sa se salveze, impreuna cu familia lui, din calea razboiului declansat in Kosovo.Valmir Berisha a revenit in Romania, semnand cu Otelul Galati la inceputul saptamanii. Suedezul a fost golgheter pentru nationala sa la Campionatul Mondial U17 in 2013, marcand atunci de 7 ori, iar echipa "Tre ... citeste toata stirea