Articol de Costin Stucan - Publicat joi, 01 iunie 2023, 11:17 / Actualizat joi, 01 iunie 2023 12:38La jumatatea anilor 2000, Daniel Marian Vintila (33 de ani) era considerat un supertalent in Europa. Promovat de Dorinel Munteanu, laudat de scouterii lui Jose Mourinho si dorit de Gica Hagi la Viitorul, fostul mijlocas s-a retras la doar 23 de ani. Acum si-a gasit un drum in armata"Mi s-a facut pielea de gaina cand am vazut ce a spus domn' profesor (n.r. - Ianis Guda, fost selectioner la ... citeste toata stirea