EXCLUSIV Premiera inainte de Dinamo - FCSB * Ce decizie s-a luat inaintea marelui meci

Articol de Eduard Apostol, Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 20 octombrie 2024, 09:28 / Actualizat duminica, 20 octombrie 2024 09:36Premiera in tabara dinamovista inaintea meciului cu FCSB, care se va juca de la 21:00, in runda cu numarul #13 din Superliga. Zeljko Kopic (47 de ani) a decis sa nu bage fotbalistii in cantonament in noaptea premergatoare meciului.Dinamo si FCSB se vor infrunta in aceasta seara in fata a peste 40.000 de spectatori. Inaintea partidei care va avea loc pe ... citește toată știrea