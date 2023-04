Articol de Andrei Craitoiu - Publicat luni, 24 aprilie 2023, 10:49 / Actualizat luni, 24 aprilie 2023 11:25Laszlo Dioszegi ar fi vrut sa renunte la italian la finalul sezonului, dar antrenorului de 58 de ani i se prelungeste automat contractul dupa calificarea echipei in play-off.2022 a fost cel mai bun an din istoria lui Sepsi cu Cristiano Bergodi la timona. Si-a adjudecat Cupa si Supercupa Romaniei, a jucat in Conference League, unde a eliminat-o neasteptat pe Ljubljana, apoi echipa a ... citeste toata stirea