Exclusiv Prima "noutate" a Rapidului in 2025 este o revenire * Obiectiv indraznet pentru 2025: "Un trofeu cu Rapid!"

Articol de Marius Margarit - Publicat sambata, 28 decembrie 2024, 12:24 / Actualizat sambata, 28 decembrie 2024 12:24Prima "noutate" a Rapidului in 2025 nu este un transfer, ci o revenire: Paul Iacob (28 de ani).Dupa 3 luni de absenta de pe gazon, din cauza unei operatii de hernie de disc, Paul Iacob este gata sa revina in lupta pentru Rapid, pentru marele tel: castigarea unui trofeu cu Rapid.Este in vacanta, dar nu si-a permis decat cateva zile libere de Craciun, cand a vizitat, impreuna ... citește toată știrea