Articol de Catalin Tolontan - Publicat joi, 28 septembrie 2023, 13:50 / Actualizat joi, 28 septembrie 2023 15:47Avocatul Bogdan Stoica, aparatorul Simonei Halep la ITIA, a respins afirmatiile patronului firmei Quantum Nutrition Inc. care a sustinut ca "e un fals ca Halep ne-a dat in judecata". "I-am dat in judecata de acum o luna, dar procedurile legale dureaza pentru ca nu exista mediere sau ceva asemanator, noi nu avem ce intelegere sa facem cu ei", a spus Stoica pentru publicul GSP. ... citeste toata stirea