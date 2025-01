EXCLUSIV Prima reactie a lui Kopic dupa ce Gnahore a semnat prelungirea contractului

Articol de Eduard Apostol, Laura Soica - Publicat duminica, 12 ianuarie 2025, 16:30 / Actualizat duminica, 12 ianuarie 2025 16:43Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul de la Dinamo, a reactionat dupa ce a aflat ca Eddy Gnahore (31 de ani), mijlocasul central de la echipa, a semnat prelungirea contractului.Dinamo a anuntat oficial azi ca Gnahore a semnat prelungirea contractului, iar noua intelegere se intinde pana in 2026.Acesta a ajuns in urma cu un an la Dinamo, iar acum Gnahore a devenit ... citește toată știrea