EXCLUSIV Prima reactie a lui Mircea Rednic dupa ce a castigat procesul cu Dinamo: "Mi s-a parut strigator la cer! Cand nu e respect, eu nu iert!" * "Cainii" au dat replica

Articol de Eduard Apostol - Publicat miercuri, 16 octombrie 2024, 17:42 / Actualizat miercuri, 16 octombrie 2024 19:05Curtea de Apel Bucuresti a dat azi sentinta definitiva in speta pe care Mircea Rednic o avea cu Dinamo: antrenorul primeste 32.000 de euro dupa ultimul mandat in alb-rosu. "Puriul" si Razvan Zavaleanu (administrator judiciar Dinamo) au oferit primele reactii, pentru Gazeta Sporturilor.Mircea Rednic are castig de cauza dupa aproape trei ani de la momentul in care a dat Dinamo ... citește toată știrea