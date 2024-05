EXCLUSIV Prime duble anuntate in vestiar inainte de U Cluj - Dinamo!

Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 04 mai 2024, 12:28 / Actualizat sambata, 04 mai 2024 13:26Jucatorii lui U Cluj tocmai au fost anuntati in vestiar ca vor avea bonusuri duble pentru partida de diseara cu Dinamo. Elevii lui Ioan Ovidiu Sabau vor juca pe 400 de euro punctul, 1.200 de euro victoria, in confruntarea cu "cainii", asa cum s-a intamplat ultima oara si la meciul decisiv cu FC Voluntari, pentru calificarea in play-off.U Cluj - Dinamo este diseara, de la ora 20:00, pe ... citește toată știrea