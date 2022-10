EXCLUSIV Primele reactii de la Craiova dupa acuzatiile de hartuire sexuala la adresa lui Devis Mangia * Cartu: "Nu intru in polemici d-astea" + Rotaru: "Nu comentez o mizerie. Dati un mail la club"

Articol de Viorel Tudorache - Publicat luni, 03 octombrie 2022, 10:42 / Actualizat luni, 03 octombrie 2022 11:05GSP a cerut in aceasta dimineata reactii oficiale de la Universitatea Craiova, clubul la care juca Razvan Popa in perioada in care, conform declaratiilor mamei sale la GSP LIVE, a fost agresat sexual de Devis Mangia.Primul contactat de Gazeta Sporturilor a fost patronul Mihai Rotaru, acuzat de mama lui Razvan Popa ca l-a protejat pe antrenor. Rotaru a fost abordat printr-un mesaj ... citeste toata stirea