EXCLUSIV Prin intermediul GSP, Hristo Stoichkov i-a transmis un mesaj "fratelui" Gica Hagi: "Sunt fericit ca il pot numi asa! A fost UNIC!"

Articol de Adrian Jitea - Publicat miercuri, 05 februarie 2025, 08:33 / Actualizat miercuri, 05 februarie 2025 09:17Hristo Stoichkov (58 de ani), cel mai mare fotbalist al Bulgariei, a transmis un mesaj de suflet pentru Gica Hagi, in ziua in care "Regele" implineste varsta de 60 de ani.Pe Hagi si Stoichkov ii despart 368 de zile si Dunarea, dar ii uneste talentul si pasiunea pentru fotbal.Cei doi au fost colegi un sezon la Barcelona, in 1994/1995, chiar in momentul in care legenda ... citește toată știrea