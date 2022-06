EXCLUSIV "Prin meciuri aranjate ai jucat?" * Moment de sinceritate al lui Ioan Marginean in fata lui Ioanitoaia: "E jenant cand te intreaba lumea asa"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 08 iunie 2022, 20:30 / Actualizat miercuri, 08 iunie 2022 20:55Ioan Marginean (61 de ani) a fost invitatul emisiunii "Prietenii lui Ovidiu" din aceasta saptamana. Fost fundas la Metalurgistul Cugir, Dinamo Bucuresti, Corvinul Hunedoara sau Unirea Alba Iulia, in prezent presedinte la FC Brasov, acesta a vorbit despre meciurile dubioase in care a jucat in cariera.Emisiunea "Prietenii lui Ovidiu" este difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00. Poate fi ... citeste toata stirea