EXCLUSIV Prizonier la Dinamo * Au refuzat oferta clubului din Liga 1!

Articol de Remus Raureanu - Publicat joi, 21 iulie 2022, 13:28 / Actualizat joi, 21 iulie 2022 13:41Dinamo a refuzat oferta celor de la FC Botosani pentru Ahmed Bani (19 ani).Situatie incomoda pentru Ahmed Bani, jucator retrogradat in Liga 2 alaturi de Dinamo.Promovat de la formatia U19 a clubului in 2019, Ahmed Bani nu a reusit sa se impuna la prima echipa a lui Dinamo, pentru care a inscris un singur gol in 52 de aparitii.Fost international U20, Bani a retrogradat alaturi de Dinamo in ... citeste toata stirea