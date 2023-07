Articol de Remus Raureanu - Publicat vineri, 14 iulie 2023, 19:15 / Actualizat vineri, 14 iulie 2023 19:19FC Voluntari are mari probleme cu banii inaintea startului de sezon. Fotbalistii sunt neplatiti de trei luni.FC Voluntari a suferit transformari importante la nivel de lot in aceasta vara. A pierdut mai multi oameni de baza, portarul Mihai Popa, atacantul Vitalie Damascan sau inchizatorul Ulrich Meleke. Nici antrenorul nu a ramas in functie, in locul lui Liviu Ciobotariu fiind numit ... citeste toata stirea