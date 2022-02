EXCLUSIV Probleme fara sfarsit la Dinamo * S-a accidentat si risca sa rateze restul sezonului regulat

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 11 februarie 2022, 18:46 / Actualizat vineri, 11 februarie 2022 19:09Atacantul Desire Segbe Azankpo (28 de ani) are probleme medicale si va rata urmatoarele meciuri ale lui Dinamo.La Saftica se munceste de zor, ca si pana acum, dar echipa ramane in continuare intr-un singur atacant, Mirko Ivanovski, revenit dupa suspendare.DinamoDinamo e condamnata, in viziunea unui antrenor din play-off: "Sportiv nu cred ca mai au nicio sansa"Dinamo nu se ... citeste toata stirea